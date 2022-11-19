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Сегодня, 20:55

Габулов рассказал, какие сборные проявят себя лучше всех на ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал физическое состояние национальных команд на предстоящем чемпионате мира-2022 в Катаре.

По словам Габулова, на первый план выйдет латиноамериканские и африканские сборные.

«Я не думаю, что этот чемпионат мира будет сильно зрелищным по содержанию футбола. Он проводится зимой — у сборных не было должного периода для качественной подготовки. Отсюда следуют проблемы с сыгранностью. Эти проблемы больше касаются европейских команд. Поэтому ожидаю не сильно атакующий футбол. Латиноамериканские и африканские сборные выйдут на первый план за счет сильных индивидуальных качеств их игроков и куражного футбола», — цитирует Габулова Sport24.

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-19-gabulov-latinoamerikanskiye-i-afrikanskiye-sbornyye-vyydut-na-pervyy-plan-na-chm-2022
Владимир Габулов
Чемпионат мира по футболу 2022
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