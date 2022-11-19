Габулов рассказал, какие сборные проявят себя лучше всех на ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал физическое состояние национальных команд на предстоящем чемпионате мира-2022 в Катаре.

По словам Габулова, на первый план выйдет латиноамериканские и африканские сборные.

«Я не думаю, что этот чемпионат мира будет сильно зрелищным по содержанию футбола. Он проводится зимой — у сборных не было должного периода для качественной подготовки. Отсюда следуют проблемы с сыгранностью. Эти проблемы больше касаются европейских команд. Поэтому ожидаю не сильно атакующий футбол. Латиноамериканские и африканские сборные выйдут на первый план за счет сильных индивидуальных качеств их игроков и куражного футбола», — цитирует Габулова Sport24.

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.