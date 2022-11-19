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Арбитр Карасев о подготовке к Евро-2024: «Сборной России в отборе не будет, поэтому куда готовиться?»

Арбитр Карасев заявил, что не стал бы готовиться к чемпионату Европы-2024
Руслан Минаев
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Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что не стал бы готовиться к чемпионату Европы-2024.

— У вас есть понимание, стоит ли готовиться к чемпионату Европы 2024 года?
— Как я понимаю, в отборе сборной России не будет. Это говорит о том, что никого из нас там не будет. В таком случае, куда готовиться?

Я международную страничку для себя закрыл. Если в феврале-марте были мысли, что мы вернемся, то теперь я понял, что нет. Надо смириться и жить дальше в России, не думать, что будет. Думаю, о международной карьере можно забыть, — цитирует Карасева «РБ Спорт».

В марте 2022 года ФИФА лишила сборную России по футболу возможности квалифицироваться на чемпионат мира-2022 в Катаре, отстранив команду от стыковых матчей.

Евро-2024 пройдет в Германии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-karasev-v-marte-by-li-my-sli-chto-vernemsya-no-teper-net-o-mezhdunarodnoj-kar-ere-mozhno-zaby-t/
Футбол
Сергей Карасев (судья)
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