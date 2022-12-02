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Сегодня, 22:00

Болельщики сборной Бразилии поддержали Пеле перед матчем с Камеруном

Иван Шитик
Корреспондент
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Болельщики сборной Бразилии.
Фото Reuters

Болельщики сборной Бразилии поддержали трехкратного чемпиона мира Пеле перед матчем группового этапа ЧМ-2022 с Камеруном.

Они растянули на трибунах плакаты и баннеры с изображением легендарного футболиста и с пожеланиями ему здоровья.

29 ноября 82-летний Пеле был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу.

По информации СМИ, у бывшего футболиста диагностирован генерализованный отек тела, включая сердечную недостаточность, а также «спутанность сознания».

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Пеле
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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