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Сегодня, 22:00

Камерун — Бразилия: прямая трансляция матча ЧМ-2022

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

2 декабря в Лусаиле (Катар) сборная Камеруна сыграет против Бразилии в матче группы G чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн текстовую трансляцию матча Камерун — Бразилия. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на каналах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1» (начало — в 21.45).

Бразильцы с 6 очками лидируют в турнирной таблице группы. Камерун с одним баллом располагается на третьей строчке.

28 ноября Бразилия обыграла Швейцарию со счетом 1:0, а Камерун поделил очки с Сербией (3:3).

Чемпионат мира. Группа G
02 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Камерун
Бразилия

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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