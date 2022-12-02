Камерун — Бразилия: прямая трансляция матча ЧМ-2022

2 декабря в Лусаиле (Катар) сборная Камеруна сыграет против Бразилии в матче группы G чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн текстовую трансляцию матча Камерун — Бразилия. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на каналах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1» (начало — в 21.45).

Бразильцы с 6 очками лидируют в турнирной таблице группы. Камерун с одним баллом располагается на третьей строчке.

28 ноября Бразилия обыграла Швейцарию со счетом 1:0, а Камерун поделил очки с Сербией (3:3).