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Сегодня, 01:12

Болельщицу задержали после матча Иран — США на чемпионате мира в Катаре

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Инцидент после матча Иран — США.

После завершения матча чемпионата мира-2022 между сборными США и Ирана (1:0) за пределами стадиона произошел инцидент между болельщиками и службой охраны правопорядка.

Девушка пыталась выяснить, за что задержали ее молодого человека и брата. В итоге полиция окружила ее, отсекли остальных и задержали даму.

Полицейские пытались выхватить телефон у корреспондента «СЭ», закрывали обзор и всячески мешали фиксировать свои действия.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
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