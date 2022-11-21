Англия — Иран: Сака и Стерлинг забили с разницей в две минуты

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака забил гол на 43-й минуте матча с Ираном в группе B чемпионата мира-2022.

Люк Шоу от углового флажка сделал навес в штрафную, Гарри Магуайр головой сделал скидку на Сака, который нанес удар точно под перекладину.

Затем на 45-й минуте Рахим Стерлинг сделал счет разгромным — 3:0. Джуд Беллингем совершил пас к правому краю штрафной, откуда Харри Кейн сделал забег к линии вратарской, а Стерлинг в касание с лета пробил в ближний угол ворот.

«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча Англия — Иран.

Перед началом встречи с Ираном англичане встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter (BLM).