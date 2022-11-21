Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:48

Англия — Иран: Сака и Стерлинг забили с разницей в две минуты

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Букайо Сака.
Фото AFP

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака забил гол на 43-й минуте матча с Ираном в группе B чемпионата мира-2022.

Люк Шоу от углового флажка сделал навес в штрафную, Гарри Магуайр головой сделал скидку на Сака, который нанес удар точно под перекладину.

Затем на 45-й минуте Рахим Стерлинг сделал счет разгромным — 3:0. Джуд Беллингем совершил пас к правому краю штрафной, откуда Харри Кейн сделал забег к линии вратарской, а Стерлинг в касание с лета пробил в ближний угол ворот.

«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча Англия — Иран.

Перед началом встречи с Ираном англичане встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter (BLM).

Чемпионат мира. Группа B
21 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Англия
6:2
Иран

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Рахим Стерлинг
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
Букайо Сака
3
0
Читайте также
Малкин ворвался в НХЛ 16 лет назад: «Со временем он будет лучше Овечкина»
«Надеюсь, останусь здесь навсегда». Малкин сыграл 1000 матчей в НХЛ и не сдержал эмоций
Отбросивший гранаты из окопа российский солдат рассказал о произошедшем
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что происходит с дорогами в Севастополе
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
6:2! Сборная Англии разгромила Иран на ЧМ-2022
Англия — Иран: Тареми забил с пенальти на 90+13-й минуте матча
ЧМ-2022: Англия — Иран, США — Уэльс и Сенегал — Нидерланды. Трансляция матчей 21 ноября
Англия — Иран: Грилиш увеличил разрыв в счете
На ЧМ поставили рекорд и переиграли 14 минут. Все дело в травме вратаря Ирана, который не хотел уходить с поля
Радченко назвал футболиста, которому желает победы на чемпионате мира-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Англия — Иран: Беллингем открыл счет в матче

Пирог — об инклюзивных повязках на ЧМ: «Мировой спорт стал ареной для демонстрации многих неспортивных вещей»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости