Футболисты сборной Англии встали на колено перед матчем ЧМ-2022 с Ираном

Игроки сборной Англии преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter (BLM) перед началом матча группы B чемпионата мира-2022 против Ирана.

BLM (с английского языка — «жизни черных имеют значение») — общественное движение, которое выступает против расизма и насилия против темнокожих.

Сборная Англии играет на ЧМ-2022 в одной группе США, Ираном и Уэльсом. Капитаном команды является Харри Кейн. Единственный раз англичане становились чемпионами мира в 1966 году.

Следить за онлайн-трансляцией матча Англия — Иран можно здесь.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре завершится 18 декабря.