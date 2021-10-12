Кержаков: «Сборная России с Карпиным показывает, что может добиваться результата»

Бывший нападающий сборной России и главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о выступлении национальной команды в отборе к ЧМ-2022.

«Шесть очков в двух матчах — это здорово, по выходу на чемпионат мира будет все решаться в последней игре [против хорватов]. Самое главное, что есть результат, который ждали от главного тренера. Я считаю, что все очень хорошо и правильно, потому что есть 100-процентный результат в этой паузе на матчи сборных, мало кто в это, наверное, верил. Но самое главное, что Карпин со сборной показывает то, что они могут добиваться результата», — цитирует Кержакова ТАСС.

После восьми туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).