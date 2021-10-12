В РФС отреагировали на избиение российских болельщиков в Словении

Российский футбольный союз осведомлен об инциденте, который произошел с одним из болельщиков после окончания матча за пределами стадиона «Людски врт», информирует служба коммуникации РФС.

«РФС находится в контакте с посольством Российской Федерации в Словении, уже запросившему в правоохранительных органах дополнительную информацию. По имеющимся данным, травмы пострадавшего носили легкий характер, обращений в посольство от него не поступало», — говорится в сообщении РФС.

Напомним, после отборочного матча ЧМ-2022 Словения — Россия (1:2), который прошел 11 октября в Мариборе, 15 местных болельщиков напали на пятерых россиян.

Сообщалось, что у одного из них были серьезные повреждения с переломами. Все время после матча и почти до утра пострадавшему пришлось провести в больнице Maribor University Medical Centre.

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы, опережая команду Хорватии на два балла. Также россияне оторвались на 9 очков от команд Словакии и Словении, делящих 3-4-е места (по 10 баллов), и те уже не смогут обойти команду Валерия Карпина.