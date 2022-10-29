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Сегодня, 23:21

Завершилась женская Суперлига-2022: «Локомотив» нанес первое поражение чемпиону «Зениту»

Виктория Кравченко
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Женская команда «Зенита» минимально проиграла «Локомотиву» (0:1) в заключительном матче Суперлиги. Ранее петербуржский клуб впервые в истории досрочно оформил чемпионство, набрав 34 очка.

Серебряные медали завоевали футболистки ЦСКА, обыграв «Ростов», бронза — у «Локомотива».

Сезон завершится 4 ноября, когда «Зенит» и ЦСКА сыграют в финале кубка России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Отметим, Суперлига в этом сезоне проходила в новом формате: сначала команды сыграли два круга каждый с каждым, а затем разделились на две четверки (первая разыграла места с 1 по 4, вторая — с 5 по 8).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 0
2-й тайм

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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