Завершилась женская Суперлига-2022: «Локомотив» нанес первое поражение чемпиону «Зениту»

Женская команда «Зенита» минимально проиграла «Локомотиву» (0:1) в заключительном матче Суперлиги. Ранее петербуржский клуб впервые в истории досрочно оформил чемпионство, набрав 34 очка.

Серебряные медали завоевали футболистки ЦСКА, обыграв «Ростов», бронза — у «Локомотива».

Сезон завершится 4 ноября, когда «Зенит» и ЦСКА сыграют в финале кубка России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Отметим, Суперлига в этом сезоне проходила в новом формате: сначала команды сыграли два круга каждый с каждым, а затем разделились на две четверки (первая разыграла места с 1 по 4, вторая — с 5 по 8).