Исполком УЕФА учредил женскую Лигу наций, которая станет отбором на Олимпиаду

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил женскую Лигу наций, сообщает официальный сайт УЕФА.

По данным источника, соревнование станет отборочным турниром на Олимпийские игры, а также будут влиять на квалификацию к чемпионату Европы.

Женская Лига наций впервые пройдет в 2023 году. Команды будут разделены на три дивизиона согласно рейтингу, в каждом из которых их поделят на группы по три или четыре коллектива. Победители групп элитного дивизиона выйдут в плей-офф соревнований, где поборются за главный трофей.

Раз в четыре года по итогам Лиги наций будут определены три европейские команды, которые получат путевки на Олимпийские игры. На Играх в Париже выступят два финалиста нового турнира, а также сборная Франции на правах страны-хозяйки.

Женская Лига наций также повлияет на квалификацию к чемпионату Европы. По окончании европейской квалификации будет составлен рейтинг, который определит, какие сборные напрямую попадут в финальную часть турнир, а кому предстоит принять участие в стыковых турнирах европейского первенства.

Новая система квалификации впервые будет применена в преддверии чемпионата Европы 2025 года.