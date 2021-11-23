Женская футбольная команда вспомнила фото со спящим Овечкиным
22:03
Женская футбольная команда «Вашингтон Спирит» победила в финале NWSL.
После победы Twitter команды напомнил о хоккеисте «Вашингтона» Александре Овечкине, который перед решающим матчем пожелал команде удачи.
В социальной сети появилось фото одной футболистки, которая уснула с трофеем в руках. Это отсыл на знаменитое фото с самим Овечкиным, который уснул в обнимку с Кубком Стэнли.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю