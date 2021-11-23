Комитет РФС по женскому футболу подвел промежуточные итоги года

Вчера, 22 ноября, в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание комитета по женскому футболу РФС под председательством Полины Юмашевой.

Департамент женского футбола РФС подвел промежуточные итоги работы по проектам РФС, направленным на вовлечение девочек в футбол: UEFA Playmakers и «Мы в игре». За 2021 год в рамках этих проектов обучение прошли 96 тренеров. Более 1500 девочек приняли участие в тренировках, многие из которых продолжили заниматься футболом после прохождения программ.

Также комитет представил результаты заявочной кампании по Проекту присуждения грантов на развитие женского футбола в Детских футбольных центрах. На участие в конкурсе поступило 35 заявок из 28 городов России. Результаты будут объявлены до 1 декабря 2022 года.

В департаменте женского футбола РФС также заявили, что по результатам приемной кампании 2021 года количество девочек в Детских футбольных центрах увеличилось на 16%.

Члены комитета женского футбола утвердили результаты клубных соревнований в женском футболе в сезоне 2021 года.