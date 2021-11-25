Женская сборная России победила Азербайджан в матче отбора ЧМ-2023
20:04
Женская сборная России обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира ЧМ-2023. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Голами отметились Марина Федорова, Алсу Абдуллина, Алена Андреева и Маргарита Черномырдина.
Сборная России набрала 15 очков и занимает второе место в группе Е. У Азербайджана ноль очков.
30 ноября россиянки сыграют с Данией.
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