Женская сборная России победила Азербайджан в матче отбора ЧМ-2023

Женская сборная России обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира ЧМ-2023. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами отметились Марина Федорова, Алсу Абдуллина, Алена Андреева и Маргарита Черномырдина.

Сборная России набрала 15 очков и занимает второе место в группе Е. У Азербайджана ноль очков.

30 ноября россиянки сыграют с Данией.