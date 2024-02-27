Юниорки сборной России уступили Сербии во втором товарищеском матче

Женская юниорская сборная России по футболу проиграла команде Сербии во втором товарищеском матче — 1:2. Встреча состоялась 27 февраля в Турции.

У сборной Сербии дублем отметилась Сара Стокич. За российскую команду гол забила Арина Шуба.

Первый матч между командами прошел 24 февраля. В этой игре победу одержали россиянки со счетом 2:1.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований.