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27 февраля, 14:18

Юниорки сборной России уступили Сербии во втором товарищеском матче

Алина Савинова
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Женская юниорская сборная России по футболу проиграла команде Сербии во втором товарищеском матче — 1:2. Встреча состоялась 27 февраля в Турции.

У сборной Сербии дублем отметилась Сара Стокич. За российскую команду гол забила Арина Шуба.

Первый матч между командами прошел 24 февраля. В этой игре победу одержали россиянки со счетом 2:1.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований.

Футбол
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