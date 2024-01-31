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31 января, 11:07

Женская команда «Спартака» объявила об отмене контрольного матча с ЦСКА

Сергей Разин
корреспондент
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Женский «Спартак» сообщил об отмене контрольного матча с ЦСКА, который должен был пройти 10 февраля.

«К сожалению, товарищеский матч с ЦСКА 10 февраля все-таки не состоится. Причина: дискоммуникация между агентствами, организующими матчи команд на сборах. Нашему клубу подтвердили проведение игры, поэтому встреча изначально была добавлена в расписание на сборы. Продолжаем подготовку к другим матчам», — говорится в заявлении клуба.

4 февраля «Спартак» проведет контрольные матчи на сборах против «Чертаново» и «Звезда-2005».

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