Женская команда «Спартака» объявила об отмене контрольного матча с ЦСКА

Женский «Спартак» сообщил об отмене контрольного матча с ЦСКА, который должен был пройти 10 февраля.

«К сожалению, товарищеский матч с ЦСКА 10 февраля все-таки не состоится. Причина: дискоммуникация между агентствами, организующими матчи команд на сборах. Нашему клубу подтвердили проведение игры, поэтому встреча изначально была добавлена в расписание на сборы. Продолжаем подготовку к другим матчам», — говорится в заявлении клуба.

4 февраля «Спартак» проведет контрольные матчи на сборах против «Чертаново» и «Звезда-2005».