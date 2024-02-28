Тренер ЖФК «Динамо» заявил, что женский футбол становится интересным

Главный тренер женского «Динамо» Сергей Лаврентьев в комментарии для «СЭ» прокомментировал посещаемость матчей женской Суперлиги.

— Как сейчас с посещаемостью на матчах женской Суперлиги? Довольны ли вы тем количеством людей, которые приходят?

— Всегда говорю команде, что мы бьемся за каждого болельщика, который приходит. Если пришел на одну и на следующую, это наша внутренняя победа. Сразу чудес не бывает, но со временем аудитория болельщиков будет увеличиваться. Простой пример, когда «Краснодар» начинал свой путь, у них было 10 человек, потом 20. Сейчас у них полный стадион. Число болельщиков будет увеличиваться в зависимости от того, как мы будем играть. Женский футбол становится смотрибельным и интересным, — сказал Лаврентьев.

ЖФК «Динамо» закончил прошлый сезон женской Суперлиги, заняв пятое место. Чемпионом стал ЖФК «Зенит» с 41 очком.