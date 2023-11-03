Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 20:02

Директор женского «Спартака» Терехова: «Некоторые говорят: «Сидите в своей стране и не высовывайтесь»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Директор женского «Спартака» Елена Терехова поделилась мнением об опыте игры в футбол в США в начале 2010-х. В этот период она выступала за «Индиану».

«Мне 20 лет, я еще совсем юная... Но увидела, как они любят женский соккер, какая там поддержка, реклама, спонсорство, как работает коммерция и менеджеры», — приводит «РБ Спорт» слова Тереховой.

Также она рассказала, как иностранные коллеги реагируют на отстранение российского футбола.

«По-разному. Кто-то говорит, что спортсмены ни при чем. Кто-то высказывается примерно так: «Сидите в своей стране и не вылезайте, это вам по заслугам», — добавила Терехова.

Российские клубы и сборная по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/direktor-zhenskogo-spartaka-nekotory-e-govoryat-sidite-v-svoej-strane-i-ne-vy-sovy-vajtes-e-to-vam-po-zaslugam/
Футбол
Сборная России по футболу
2
0
Читайте также
«Меня хейтят: «Какой Хабиб?» Но через два года я буду убийцей». Даня Милохин продолжает верить, что станет звездой ММА
Неймар рассказал, как прошла операция на колене
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Грушко назвал закрытие Балтики для России закрытием ее для всех стран
В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Презентация команды женской лиги "СЭ"
"Краса Футбола-2016" - центр нападения "Мегаполиса"
"Россиянка" в 1/4 финала Лиги чемпионов!
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В МИД России обвинили МОК в сегрегации по национальному признаку
МОК обвиняет Россию в нарушении олимпийского перемирия. Но откуда за это взялись санкции с отстранением страны?
В МОК объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля
МОК офигел? Прокомментировал конфликт в Палестине так, что показал двойные стандарты в отношении России
Костанца: «Плохо, что политика влияет на спорт. Но мне нескучно без международных соревнований»
Украинцы отказались пожать руку российскому футболисту. В УЕФА открыли дело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой объяснил, почему не возглавил бы женский «Спартак»
Новости
RSS RSS
Все новости