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Сегодня, 13:38

Агент Сафонов: «Женский футбол — это искусственный проект»

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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился своим мнением о женской суперлиге.

«Это же искусственный проект — команды Премьер-лиги обязали иметь женские команды. В женском футболе легче выиграть медали, уровень соревнования ниже. В мужском футболе игроков больше, чем команд, а в женском за одной девочкой бегают по три-четыре клуба. Проблема набрать команду. Суперлига не прикроется, просто надо на другой уровень выходить», — приводит слова Сафонова Legalbet.

В Суперлиге первое место занимает «Зенит» с 35 очками. На второй строчке идет ЦСКА. Команда Максима Зиновьева набрала 35 очков. Далее находится «Локомотив» с 31 очком на счету.

Чемпионат России по футболу среди женщин был основан в 1992 году. Самым титулованным клубом является «Звезда-2005». Пермская команда 6 раз побеждала в турнире.

Источник: https://legalbet.ru/news/safonov-zhenskij-futbol-eto-kak-mediafutbol-superliga/
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