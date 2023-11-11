Агент Сафонов: «Женский футбол — это искусственный проект»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился своим мнением о женской суперлиге.

«Это же искусственный проект — команды Премьер-лиги обязали иметь женские команды. В женском футболе легче выиграть медали, уровень соревнования ниже. В мужском футболе игроков больше, чем команд, а в женском за одной девочкой бегают по три-четыре клуба. Проблема набрать команду. Суперлига не прикроется, просто надо на другой уровень выходить», — приводит слова Сафонова Legalbet.

В Суперлиге первое место занимает «Зенит» с 35 очками. На второй строчке идет ЦСКА. Команда Максима Зиновьева набрала 35 очков. Далее находится «Локомотив» с 31 очком на счету.

Чемпионат России по футболу среди женщин был основан в 1992 году. Самым титулованным клубом является «Звезда-2005». Пермская команда 6 раз побеждала в турнире.