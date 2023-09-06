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Сегодня, 20:43

Объявлены имена претендентов на «Золотой мяч» у женщин

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ольга Кармона.
Фото Reuters

Французское издание France Football объявило имена 30 претендентов на награду «Золотой мяч» у женщин, которую вручают лучшей футболистке по итогам года.

Вратари: Дафна ван Домселаар («Твенте»/«Астон Вилла»), Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Ольга Кармона («Реал»), Аманда Илестедт («ПСЖ»/«Арсенал»), Милли Брайт («Челси»), Венди Ренар («Лион»), Мапи Леон («Барселона»).

Полузащитники: Джорджия Стэйнуэй («Бавария») Лена Обердорф («Вольфсбург»), Джилл Рорд («Вольфсбург»/«Манчестер Сити»), Юи Хасегава («Манчестер Сити»), Хината Миядзава («Минави Сендай»/«Манчестер Юнайтед»), Патрисия Гихарро, Айтана Бонмати (обе — «Барселона»), Гуро Рейтен («Челси»), Кэти Маккейб («Арсенал»).

Нападающие: Альба Редондо («Леванте»), Рэйчел Дэйли («Астон Вилла»), Фридолина Рольфо, Сальма Параллуело, Асисат Ошоала (все трое — «Барселона»), Хадиджа Шоу («Манчестер Сити»), Хэйли Расо («Манчестер Сити»/«Реал»), Линда Кайседо («Депортиво Кали»/«Реал»), София Смит («Портленд»), Диани Кадидиату («ПСЖ»/«Лион»), Сэм Керр («Челси»), Эва Пайор, Александра Попп (обе — «Вольфсбург»), Дебинья («Канзас Сити»).

Женский «Золотой мяч» вручается с 2018 года. В 2021 и 2022 году награду получала испанка Алексия Путельяс, которая в этом году не попала в список номинантов.

Церемония вручения "Золотого мяча"-2023 состоится 30 октября.

Футбол
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