Лаврентьев рассказал о том, как получил предложение возглавить женский ЦСКА

Главный тренер ЖФК ЦСКА Сергей Лаврентьев на пресс-конференции рассказал о том, как получил предложение возглавить армейский клуб.

«Предложение было неожиданное. В течение двух дней решился на переход, долго не раздумывал: ЦСКА — клуб с большой историей и большими задачами. Конечно, мне было на кого опираться в клубе: Эльвира Тодуа, Анастасия Черномырдина — игроки, которые уже привлекались в сборную. Нет никаких проблем с коммуникацией внутри команды», — сказал Лаврентьев.

Он также отметил, что футбольный мир, особенно женский, очень тесный.

«Каждый игрок с определенной харизмой. Главное быть с футболистами честными, чтобы вести диалог», — добавил тренер.

23 июня Лаврентьев стал новым главным тренером женского футбольного клуба ЦСКА. В качестве игрока 49-летний Лаврентьев выступал на профессиональном уровне за тульский «Арсенал» и «Торпедо-ЗИЛ».