Сергей Лаврентьев назначен главным тренером женского футбольного клуба ЦСКА

Сергей Лаврентьев стал новым главным тренером женского футбольного клуба ЦСКА, сообщает сайт команды.

До этого он работал с ЖФК «Чертаново» (Москва) и женской сборной России.

В качестве игрока 49-летний Лаврентьев выступал на профессиональном уровне за такие команды как тульский «Арсенал» и «Торпедо-ЗИЛ».