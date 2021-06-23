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Сергей Лаврентьев назначен главным тренером женского футбольного клуба ЦСКА

16:57
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Сергей Лаврентьев стал новым главным тренером женского футбольного клуба ЦСКА, сообщает сайт команды.

До этого он работал с ЖФК «Чертаново» (Москва) и женской сборной России.

В качестве игрока 49-летний Лаврентьев выступал на профессиональном уровне за такие команды как тульский «Арсенал» и «Торпедо-ЗИЛ».

Дополнительная информация:

https://wfccska.ru/novosti/vse-novosti/club/sergey-lavrentev-naznachen-glavnym-trenerom-zhfk-cska/

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