Сергей Лаврентьев назначен главным тренером женского футбольного клуба ЦСКА
16:57
Сергей Лаврентьев стал новым главным тренером женского футбольного клуба ЦСКА, сообщает сайт команды.
До этого он работал с ЖФК «Чертаново» (Москва) и женской сборной России.
В качестве игрока 49-летний Лаврентьев выступал на профессиональном уровне за такие команды как тульский «Арсенал» и «Торпедо-ЗИЛ».
Дополнительная информация:
https://wfccska.ru/novosti/vse-novosti/club/sergey-lavrentev-naznachen-glavnym-trenerom-zhfk-cska/
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