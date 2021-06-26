Главный тренер ЖФК ЦСКА Лаврентьев намерен выиграть женскую Лигу чемпионов

Главный тренер ЖФК ЦСКА Сергей Лаврентьев на пресс-конференции рассказал о причинах перехода в женский футбол.

«Когда я начал тренировать, поставил себе задачу выиграть Лигу чемпионов. Спустя пять лет я в нее попал с «Чертаново». В женский футбол я перешел во многом потому, что здесь Лига чемпионов гораздо ближе, чем в мужском», — заметил Лаврентьев.

23 июня Сергей Лаврентьев стал новым главным тренером женского футбольного клуба ЦСКА. В качестве игрока 49-летний Лаврентьев выступал на профессиональном уровне за тульский «Арсенал» и «Торпедо-ЗИЛ».

(Анастасия Гундорова)