Экс-защитник сборной России Подшибякина объявила о завершении карьеры

Бывший защитник женской сборной России Ирина Подшибякина сообщила, что завершила профессиональную карьеру.

«Мой будильник больше не заведен на ранний подъем. Привычной дороги в 40 минут тоже нет. И сонного «привет» девочкам в раздевалке, разложенной экипировки на твоем месте, разминки, установки, выхода на тренировку, смеха, разговоров, передач, ударов, обеда со всей командой, дороги домой... этого больше нет. Приходя в «Локомотив», я думала лишь о том, что моя мечта сбылась и я буду играть за ту команду, за которую болею с детства, но жизнь распорядилась иначе.

Травмы и восстановление отняли много времени и сил, но больше всего мне жаль, что я так и не сыграла за основу, когда была готова, ведь каждый футболист больше всего желает играть. Но когда ты осознаешь, что не получишь шанса, ради которого пахал в зале в удвоенном режиме, то что-то внутри гаснет.

Зато я узнала, что намного сильнее, чем думаю. Что могу улыбаться, даже когда очень тяжело внутри. Что вокруг так много замечательных людей, которые помогут тебе: медицинский штаб мужской и женской команды, весь «Локо-мед», мои замечательные реабилитологи — благодаря всем вам я сейчас могу и ходить, и играть! Спасибо девочкам из команды, болельщикам, которые всегда меня поддерживали, ребятам из офиса, руководству клуба, спасибо всему «Локомотиву» за это время. С футболом я не прощаюсь, скоро все расскажу», — написала Подшибякина в своем Telegram-канале.

В 2021 году Подшибякина перешла в «Локомотив» из пермской «Звезды-2005». Однако так и не сыграла ни одного официального матча, так как получила две серьезные травмы подряд.

За сборную России она провела 10 матчей, 3 из которых в отборочном турнире чемпионата Европы-2019.