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Сегодня, 00:22

Бонмати получила приз The Best лучшей футболистки мира 2023 года

Сергей Разин
корреспондент
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Айтана Бонмати.
Фото Reuters

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой мира 2023 года.

Также на награду претендовали форвард «Пачуки» Дженнифер Эрмосо и форвард «Реала» Линда Кайседо.
В 2023 году 25-летняя испанка стала победительницей Лиги чемпионов и чемпионата мира, где ее признали лучшей футболисткой. В октябре 2023 года Бонмати получила «Золотой мяч» по версии журнала France Football.

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