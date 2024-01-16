Бонмати получила приз The Best лучшей футболистки мира 2023 года

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой мира 2023 года.

Также на награду претендовали форвард «Пачуки» Дженнифер Эрмосо и форвард «Реала» Линда Кайседо.

В 2023 году 25-летняя испанка стала победительницей Лиги чемпионов и чемпионата мира, где ее признали лучшей футболисткой. В октябре 2023 года Бонмати получила «Золотой мяч» по версии журнала France Football.