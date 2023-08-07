Байден назвал невероятным выступление женской сборной США, которая показала свой худший результат на чемпионатах мира

Президент США Джо Байден прокомментировал выступление женской сборной США на чемпионате мира, который проходит в Австралии и Новой Зеландии.

«Вы заставили свою страну гордиться. Поздравляю с невероятным выступлением в турнире. Эта команда особенная, и я с нетерпением жду, когда вы продолжите вдохновлять американцев своим упорством и решимостью — на поле и за его пределами», — написал Байден в своем Twitter.

Сборная США дошла до 1/8 финала женского чемпионата мира, где уступила Швеции (0:0, пенальти 4:5). Этот результат стал худшим для национальной команды за все время выступлений на мундиалях.

Сборная США является действующим чемпионом мира, она побеждала в двух последних турнирах. В 2019 году американки обыграли в финале сборную Нидерландов (2:0), а в 2015-м оказались сильнее Японии.

Всего на счету национальной команды 4 победы на чемпионатах мира, что является рекордом среди всех мировых сборных.