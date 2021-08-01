«Шевченко не ожидал такого политического напора. Кое-кому не нравилось, что он говорил по-русски». Что происходит в сборной Украины?

Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о решении Андрея Шевченко покинуть пост главного тренера национальной команды.

Кто вместо Шевченко? Похоже, Ребров

— Эта новость стала для вас полной неожиданностью? — первый вопрос Франкову.

— Нет, я бы так не сказал. Так бывает, что ты чего-то ждешь, предполагаешь, что что-то должно произойти, но когда это случается, то порой застает тебя врасплох. На дворе у нас 1 августа. Эта новость появилась после истечения срока контракта. Получается, что Шевченко уже не работал после Евро, а федерация футбола по идее должна была вести активный поиск нового наставника и как-то всех готовить к такому повороту событий.

— Любопытно.

— То есть если завтра не объявят имя нового тренера, то люди в федерации покажут себя редчайшими непрофессионалами!

— Так почему же не был продлен контракт с Шевченко? От кого исходила инициатива расстаться?

— Думаю, что истина где-то посередине. Все-таки слухи, что Шевченко после Евро вне зависимости от результатов сборной покинет свой пост, ходили довольно давно. Активно обсуждалось, что вакантное место займет Сергей Ребров. Но ему нужно было где-то переждать.

— В смысле?

— На почве возможного ухода в сборную у него осложнились отношения с «Ференцварошем». Там он в принципе всего добился, выиграл три чемпионата, выступал с командой в групповом турнире Лиги чемпионов. В общем, в Венгрии он уже остановился в своем развитии. В итоге этот специалист вынужден был покинуть «Ференцварош» и в качестве промежуточной остановки отправился на Ближний Восток. При этом слухи гласят, что в его контракте с клубом «Аль-Айн» есть пункт, что он может расторгнуть соглашение, если получит предложение от сборной Украины.

— Выходит, следующий тренер вашей сборной — Сергей Ребров?

— Этот вариант весьма вероятен. Есть, правда, еще и Мирон Маркевич.

— Так ему уже 70 лет.

— Зато наши политически озабоченные персонажи будут в восторге оттого, что сборную возглавит человек, говорящий на украинском языке.

Шевченко понимает, что уже ничего не даст этой сборной

— И все-таки почему Федерация футбола Украины не уговаривала Шевченко остаться? Четвертьфинал Евро — весьма неплохой результат.

— Думаю, безоблачность в отношениях между Шевченко и президентом ФФУ Андреем Павелко нарушилась после ряда неудачных матчей национальной команды. Ведь сколько бы мы ни говорили о выходе в четвертьфинал чемпионата Европы, все прекрасно понимают, что само содержание игры не позволяет испытывать серьезные позитивные эмоции.

— Вот как.

— Ну вы сами задумайтесь. Самый удачный матч на Евро мы провели против шведов. При этом команда вообще не выполняла провозглашенные Шевченко игровые принципы. Я про владение мячом, контроль, зрелищность, давление. Нет! Мы этого не увидели. Сборная Украины боролась, бодалась и переборола скандинавов. Вот и все. Точно так же она поступала и 15 лет назад.

— Значит, вы с определенным скепсисом относитесь к работе Шевченко в сборной?

— Да я изначально говорил Андрею, что у нас не хватает индивидуально сильных исполнителей для того, чтобы показывать атакующий футбол. Ну нет у нас большого выбора игроков для подобного стиля. Когда Шевченко все-таки удавались яркие матчи, я искренне хлопал в ладоши и признавал: «Ты сделал невозможное!» Но на чемпионате Европы, столкнувшись с высочайшим сопротивлением, мы очень быстро были поставлены на место. И, к сожалению, именно это является сейчас главным итогом работы Шевченко, а не победы в Лиге наций и в отборочных турнирах.

— Вы считаете, что Шевченко исчерпал себя в сборной?

— Думаю, у него самого есть ощущение, что этой сборной он больше ничего дать не может.

— Но почему?

— Понимаете, его ведущие футболисты, на ком он строил атакующую игру, подвели на чемпионате Европы. Я прежде всего говорю о Зинченко и Малиновском, хотя и к тренерскому штабу, безусловно, тоже есть вопросы. По подготовке, тактическим моментам и так далее.

— А, на ваш взгляд, Зинченко подвел Шевченко?

— Он выдал только одну классную игру — со шведами, где его поставили на левый фланг. Когда он действовал в центре, мягко говоря, не впечатлил.

«Милан» он сейчас не возглавит, там есть Пиоли

- Шевченко давно грезит поработать в «Милане». Насколько реалистичен такой вариант?

— Конечно, это мечта всей его жизни. Причем это абсолютно нормально для амбициозного человека. Просто сейчас в «Милане» есть тренер — Стефано Пиоли, который провел успешный сезон. Поэтому Шевченко придется подождать. Не знаю, готов ли он искать другую работу. Посмотрим. Честно говоря, судьба сборной Украины волнует меня больше, чем судьба «Милана».

— Допускаете, что он может взять паузу?

— Почему бы и нет? Полетает по миру, посмотрит красивый футбол. Переход Романа Яремчука в «Бенфику» произошел не без его участия. Вот вам и неплохой повод слетать в Лиссабон и воочию посмотреть на его игру.

— Вы сейчас испытываете небольшое чувство сожаления оттого, что период работы Шевченко в сборной подошел к концу.

— Безусловно, оно есть. Ведь по большому счету Шевченко не смог противостоять политическому напору, был не готов к нему. Может быть, и не хотел с этим связываться. Политика...

— Поясните, пожалуйста.

— Ну нам же испохабили подготовку к Евро — всеми этими акциями! Сборной не давали спокойно готовиться к турниру. Вся эта свистопляска связана с амбициями действующего главы ФФУ — Андрея Павелко. Сейчас он активнейшим образом пытается вернуться в политическую жизнь страны, используя самую простую линию. Линию правого патриотизма. И национализма.

- Этим его и не устраивал Шевченко?

— Да, Шевченко — русскоязычный человек. Он вообще космополит. Человек живет в Англии, Италии, работает на Украине. Гражданин мира. И он не до конца понимал, что происходит. Его же частенько обкладывали не за то, что он, допустим, выпускал на поле Марлоса, а потому, что он и его подопечные говорили по-русски! Вот это кое-кому очень не нравилось. И это вызывало нормальную реакцию у тренера: да какая вам разница, на каком языке я говорю! Да хоть по-китайски, вы что, издеваетесь?!

Лично я считаю себя украинским патриотом, болельщиком сборной Украины. Я знаю украинский язык, но я говорю на родном — русском языке. Эту позицию я неоднократно озвучивал.

А что творили эти политические деятели из федерации? Просто вбивали клин между игроками! Мол, почему он не говорит на украинском?! Так что ситуация, конечно, была сложная.

— Ребров в этом плане более гибкий?