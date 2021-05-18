Самый перспективный тренер Италии возглавит «Шахтер». Он мог приехать в «Спартак», но выбрал Украину

Рассказываем об одном из самых талантливых тренеров итальянского футбола, который теперь будет работать на постсоветском пространстве.

Поклонник Гвардьолы и Бьельсы

Тезис о том, что конек итальянского футбола — оборона, давно сдан в утиль. Нынешняя серия А — один из самых зрелищных и результативных турниров в европейском футболе, и яркие авторские команды в нем появляются с завидным постоянством. «Наполи» Маурицио Сарри, «Аталанта» Джана Пьеро Гасперини... «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в том же ряду, хотя черно-зеленые не так раскручены в силу скромных достижений. Между тем за этой командой следит Хосеп Гвардьола, отметивший «очень интересный атакующий футбол».

У Де Дзерби слова Пепа вызвали смущение, но это говорит лишь об одном: как тренер — он состоялся. Пока не до конца, однако в этой профессии Роберто уже оказался круче себя-футболиста, хотя в свое время его считали одним из главных талантов молодежной команды «Милана». Как рассказывал сам Де Дзерби, переход в мужской футбол ему не удался, хотя в него верили и Фабио Капелло, и восхищавшийся потом тренерской работой 41-летнего специалиста Ариго Сакки.

В роли тренера Де Дзерби оказался более упорным и готов был даже к той работе, которую другой человек мог посчитать авантюрой. Он принимал аутсайдера серии D «Дарфо Боарио», бросался в омут в «Палермо» с его ненормальным президентом Маурицио Дзампарини или брался спасать безнадежный «Беневенто». В этом можно усмотреть и классическое «тренер всегда должен работать», и стремление сформировать собственный стиль, которому Де Дзерби был верен на любом уровне.

Что в «Фодже», где Роберто провел два весьма достойных сезона, что в «Беневенто» он ставил творческую и нацеленную на атаку игру. Выход из обороны через короткий пас, доминирование и раскачивание защиты соперника за счет контроля мяча, поощрение футболистов обыгрывать своих оппонентов один в один.

«Когда у меня не было мяча, я нервничал и не получал удовольствия, — вспоминал в одном из интервью игравший на позиции «десятки» Де Дзерби. — Став тренером, я всегда помню об этом». И, кстати, эти слова подтверждают цифры, ведь «Сассуолло» владеет мячом больше всех в серии А (58,4 процента игрового времени по данным WhoScored) и в среднем делает за матч больше всех передач (585,5).

Кто-то видит в стиле «Сассуолло» влияние Сарри, хотя тот, расхваливая черно-зеленых и их наставника, видит в работе коллеги лишь процент от своего подхода. И все же больше Роберто взял у Гвардьолы и Марсело Бьельсы, к которым он ездил на стажировку соответственно в «Баварию» и «Лилль».

«Гвардьола и Бьелса — тренеры, которых я люблю больше всего, — рассказывал Де Дзерби в интервью Fanatic. — Гвардьолу — за то, как он учится, за то, как играют его команды, и за все, что он сделал для футбола. Пепа нельзя судить по количеству выигранных титулов. Судите о нем по тому, как играет его команда. Он изменил футбол. В то время как Бьелсу уважаю за храбрость, которую он передает своим командам».

Мечта о загранице

«Я говорю ребятам, что если проиграем, мы по крайней мере можем выбрать, как это сделать. Если мы уступим, то проиграем, играя в футбол», — эта цитата Де Дзерби многое говорит о его принципах.

Один из них — ставка на атаку, которой Роберто, как он уверяет, уделяет 80 процентов недельного тренировочного микроцикла. Ставка Де Дзерби на пас не самоцель, а способ достижения результата, потому что даже суперзвездам атаки нужно доставлять мяч так, чтобы было удобно. Итальянец обожает смелость футболистов и злится, когда те не идут в обводку, имея такую возможность.

Последнее здорово характеризует умение тренера развивать игроков, и неважно, о молодом ли футболисте идет речь или о состоявшемся. Воспитанник академии «Челси» ивуариец Бога — потенциальная звезда европейского уровня. 23-летний центральный полузащитник Локателли под началом Де Дзерби дорос до сборной Италии. Вернулся в национальную команду 26-летний Берарди, а бомбардир Капуто, который провел большую часть карьеры в серии В, благодаря яркой игре в «Сассуоло» дебютировал в составе «Скуадры Адзурры» в 33 года!

Возможно, секрет кроется еще в одном принципе тренера, который считает, что личные успехи, если не доходит до эгоизма, помогают расти всей команде. Но если футболисты развиваются, то их наставник уперся в клубе в творческий потолок. «Я принял это решение, потому что не думаю, что могу дать что-то еще этой команде», — объяснил свой уход из «Сассуолло» по окончании сезона Де Дзерби.

Наверное, логичным стало бы приглашение столь яркого тренера в один из грандов серии А, однако у «Ювентуса» другие приоритеты, в двух миланских клубах незыблемы позиции Антонио Конте и Стефано Пиоли, а «Рома» решила поставить на Жозе Моуринью. Так что Де Дзерби был обречен на работу за границей. Он сам говорил о таком желании журналистам, и у сыгравшего в Лиге чемпионов только за румынский ЧФР Роберто не было никаких предрассудков. При этом итальянец, которого зимой называли в числе кандидатов на пост главного тренера «Спартака», говорил DAZN, что прежде руководствовался инстинктами, а сейчас хочет хорошо подумать, прежде чем сделать окончательный выбор.

И есть ощущение, что Де Дзерби и впервые за 14 лет не выигравший ни одного трофея «Шахтер» идеально подходят друг другу. Как ментально, так и стилистически. Даже любимая схема итальянца (4-2-3-1) будет напоминать о славных временах Мирчи Луческу и Паулу Фонсеки. Де Дзерби может много дать как команде в целом, так и отдельным игрокам. И молодым талантам вроде Додо, Тете, Витау, Бондаря или Соломона, и тем, кто находится в более зрелом возрасте, но обладает потенциалом для роста.

Сейчас будет много слухов о громких трансферах под нового тренера, и ряд позиций нуждаются в усилении, но нужно помнить, что в последнее время «горняки» не слишком активны на рынке. А тот же Луческу показал, какую роль играют постановка игры и умение развивать футболистов. Как раз это — конек Де Дзерби, и что он может дать «Шахтеру» — понятно. Вопрос в том, что новое место работы даст ему. Да еще и с учетом того, что украинский чемпионат серьезно просел в уровне с тех пор, как в нем было несколько центров тяжести, а конкуренцию Киеву и Донецку пытались навязать «Металлист» и «Днепр».

Прежде всего, «Шахтер» — это бренд. Восточноевропейский суперклуб с максимальным уровнем задач, которые Де Дзерби прежде не решал. «Горняки» заточены на доминирование на внутренней арене, регулярные выступления в Лиге чемпионов и прокачку игроков до уровня европейских топ-клубов. Тренеров это тоже касается, и у Де Дзерби перед глазами есть пример Фонсеки. Португальца позвали в «Рому», а если новый тренер проявит себя в «Шахтере», Европа оценит не только его нынешний и всем очевидный талант, но и умение конвертировать его в результат.