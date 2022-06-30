«Из меня сделали клоуна». Легенда сборной СССР Олег Блохин совмещал футбол с политикой — и со скандалом из нее ушел

История тренера-депутата из начала 2000-х.

Олег Блохин — один из лучших футболистов в истории советского футбола, который дважды выигрывал Кубок обладателей кубков, один раз — Суперкубок Европы, семь чемпионатов страны и пять национальных Кубков. Становился обладателем «Золотого мяча», а Тамара Гвердцители исполняла в его честь песню «Виват, король!», которая написана Юрием Рыбчинским и Геннадием Татарченко.

После окончания карьеры Блохин занялся тренерской деятельностью. И долгое время совмещал ее с общественно-политической. Летом 2001 года Олег Владимирович перешел в Коммунистическую партию Украины. В 2002-м избирался депутатом Верховной рады Украины четвертого созыва по спискам этой же партии (№ 10), а через пять месяцев перешел во фракцию Социал-демократической партии Украины (объединенной). В 2003 году он стал членом ее политсовета.

В политику его привел личный интерес. Об этом Блохин рассказывал «СЭ» в 2002 году: «Если в двух словах, главная причина — интерес к жизни, в которой нужно попробовать все. К тому же в Верховной раде я занимаюсь близким мне делом: работаю в комитете по делам молодежной политики, спорта и туризма. Так что за интересы спорта и, в частности, футбола есть кому постоять».

На выборах 2006 года Блохин баллотировался в Верховную раду, но блок не смог пересечь 3-процентный проходной барьер, набрав лишь 1,01% голосов избирателей. Это стало финишным аккордом его политической деятельности. Но как оказалось — дело было не только в барьере голосов избирателей.

Олег Блохин и Игорь Беланов. Александр Задирака

Народный депутат и главный тренер сборной Украины

В 2005 году Блохин совмещал деятельность народного депутата с постом главного тренера сборной Украины по футболу. И это нравилось не всем.

«Один из народных депутатов, член комитета по регламенту (не буду называть его фамилию), весь испереживался: мол, когда же я тренирую, если днем заседаю в парламенте? Пользуясь случаем, хочу ему на этот вопрос ответить. Ну, во-первых, сессия длится только с десяти утра до шести вечера, а кроме того, есть перерыв с двух до четырех, поэтому сборной руководить я могу если не в перерыве, то вечером или ночью. Впрочем, не думаю, что мой график его волновал — скорее это был чистый пиар», — рассказывал Блохин.

Совмещение давалось успешно — у сборной Украины на тот момент были отличные шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира-2006. Но накануне одного из решающих матчей национальная команда чуть не осталась без тренера.

В марте 2005-го Блохин подал заявление об отставке после того, как его обвинили в совмещении работы главным тренером национальной команды с выполнением обязанностей депутата Верховной рады Украины.

Олег Блохин. Александр Задирака

Подал в отставку прямо с трибуны парламента, заявив о давлении со стороны депутатов

Еще в сентябре 2002 года Блохин уверял, что совмещение вполне законно. Тогда он работал в парламенте и тренировал греческие клубы.

«Закон не запрещает депутату Верховной рады заниматься преподавательской деятельностью, одна из разновидностей которой — тренерская работа. Как совмещал? Сложно было. Вертелся. Жил не просто на два дома — на две страны», — рассказывал Блохин «СЭ».

Но спустя три года регламентный комитет Верховной рады Украины отправил заявление о рассмотрении законности совмещения постов Блохина в Апелляционный суд Киева. В ответ на это тренер прямо с трибуны парламента заявил, что написал заявление об уходе из национальной команды и передал ее судьбу в руки регламентного комитета. В качестве причины такого решения он назвал «беспрецедентное давление со стороны некоторых депутатов».

Члены исполкома Федерации футбола Украины проголосовали за то, чтобы Блохин и дальше работал на своем посту. А Апелляционный суд Киева признал законным совмещение Олегом Владимировичем работы депутата Верховного совета и тренера сборной Украины на общественных началах и отказался досрочно прекратить его депутатские полномочия. И у этого решения было достаточно логичное обоснование: суд исследовал ведомости о заработной плате Федерации футбола Украины за отдельные месяцы 2003-2004 годов и не обнаружил в документах фамилии Блохина.

Сам Блохин был доволен исходом: «Спасибо суду за это справедливое решение. В последнее время я жил в состоянии сплошного стресса. Был пресс на меня, пресс на команду, однако мы с честью вышли из этой ситуации, и я надеюсь, что вся эта шумиха не повлияет на нашу сборную и мы выйдем на поле и покажем, на что способны».

Поздравление из России

Спустя пять дней после решения суда Украина обыграла сборную Дании — 1:0, набрала 17 очков и упрочила свое лидерство в группе. А вскоре впервые в истории пробилась на чемпионат мира.

Со стороны Верховной рады не последовало никакой реакции. Хотя Блохин получил поздравительную телеграмму из России.

«Поздравила ли меня Верховная рада? Нет, видно, не до того было, — говорил Блохин. — Даже президент передал приветствие через вторые руки, хотя в других странах глава государства в таких случаях звонит главному тренеру лично. Зато российская Госдума телеграмму прислала. Кстати, когда от меня требовали или отказаться от депутатского мандата, или уйти с поста главного тренера, российский спортивный канал заявил: «Отдайте Блохина нам — мы ему в Госдуме поставим стул, и пускай руководит сборной оттуда».

Олег Блохин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

И хотя решение суда позволяло Олегу Владимировичу продолжать совмещение постов, он принял решение уйти из политики. И нисколько об это не жалеет.

«Я думаю, что в политику больше не вернусь, по крайней мере в ближайшее время, — рассуждал Блохин в интервью «Украинской правде» в декабре 2006-го. — Наблюдая за нынешним парламентом, я просто смеюсь. Я уже был в политике — и из меня сделали клоуна. Вы ведь помните, как я отказывался от мандата депутата, как оставлял национальную сборную. А еще был один политик, который для страны не сделал ничего — и он пытался снять меня с поста тренера национальной сборной и с депутатства. Поэтому, когда депутаты поймут, что их выбрал народ и они должны работать в пользу этого народа и нашей страны, а не бороться за что-то свое лично, тогда клоунада закончится, а мы начнем движение вперед».

В материале использованы данные сайтов UA-Football, РБК-Спорт, Интерфакс, Лента.ру. Pravda.com.ua