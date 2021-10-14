Футбол
Другие
Украина
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото Премьер-лига
Кубок
Суперкубок
Статьи   //    Футбол   //    Украина

Мирча Луческу: путь от легенды «Шахтера» до Иуды Искариота

Евгений Петров
Евгений Петров
Корреспондент
14 октября, 19:00
Мирча Луческу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Мирча Луческу. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Баннер болельщиков «Шахтера». Фото terrikon.com Фанаты «Шахтера» вывесили баннер «Луческу — Иуда Искариот». Фото ua-football.com Мирча Луческу. Фото ФК «Динамо» Киев
Мирча Луческу. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:
Болельщики обожали Луческу, а теперь посвящают ему обидные баннеры.

Переход к главному конкуренту обесценил в глазах многих болельщиков «горняков» все достижения Луческу в Донецке. Но его достижения и трофеи навсегда останутся в истории клуба.

«СЭ» вспоминает путь легендарного тренера, который покорил украинский футбол.

Бывший главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Мирча Луческу. «Возможно, «Зенит» будет выигрывать чемпионат каждый год. Как «Бавария» и «Шахтер». Интервью Мирчи Луческу

«Шахтер»: начало

Луческу стал третьим тренером клуба из дальнего зарубежья — после Невио Скалы и Бернда Шустера. С итальянцем «Шахтер» впервые стал чемпионом, но провалился в еврокубках. Немец не справился ни с одним турниром.

Презентация Луческу состоялась в мае 2004 года.

«Я обещал 18 числа назвать имя главного тренера нашей команды, — анонсировал назначение владелец «Шахтера» Ринат Ахметов. — Мне приятно сообщить, что им стал тренер, которого я давно хотел видеть клубе. Это румынский специалист Мирча Луческу».

Ахметов не сомневался: у Мирчи все получится. «Я точно знал, что мы добьемся огромных успехов, — уверял он. — По крайней мере, Луческу увидел, что я очень сильно влюблен в футбол, что у меня есть амбиции и я хочу построить очень сильную команду».

Первое время на скамейке с Луческу находился Виктор Прокопенко — бывший тренер «Шахтера», который на тот момент работал спортивным директором и сыграл значительную роль в назначении Мирчи. Они договорились, что Прокопенко будет помогать, пока румын не адаптируется в команде. Первым трофеем Луческу стал Кубок Украины сезона-2003/04. В финале обыграли «Днепр» (2:0), и в этом матче Прокопенко еще был рядом с Луческу.

Мирча Луческу. «Футбол — это жизнь. Важно не то, что ты делаешь, а то, что оставишь после себя». Луческу — о «Шахтере» и «Зените», киевском «Динамо» и ЦСКА, Кокорине и Миранчуке

Новая эра

Освоившись, новый коуч начал работать самостоятельно, и в истории «Шахтера» началась самая успешная эпоха. Президент хотел, чтобы команда не просто побеждала, но и делала это красиво. Для этого требовались изменения в составе, на которые миллиардер денег не жалел. Легионеры не из стран СНГ появлялись еще при Прокопенко, но тон еще задавали украинские футболисты (в том числе воспитанники). Постепенно — уже при других тренерах — иностранцев становилось больше.

Луческу продолжил эту тенденцию, но он еще и сделал ставку на бразильский рынок. Украинцы в защите, бразильцы в атаке — примерно так выглядел принцип комплектования команды, особенно после появления в чемпионате Украины лимита на легионеров в сезоне-2008/09. До этого «Шахтер», как, кстати, и киевское «Динамо», обходился минимальным количеством украинцев.

Ахметов не ошибся — концепция Луческу действительно сработала. С Мирчей «Шахтер» трижды за четыре года стал чемпионом, хотя до этого брал золото лишь однажды. Но главное — прогремел и в еврокубках.

Мирча Луческу. Артем Франков. «Луческу пришел в «Динамо», чтобы отомстить «Шахтеру». Что думают на Украине о возвращении румынского тренера

Триумф в Европе

Сезон-2008/09 получился парадоксальным. Провал в чемпионате (второе место с отставанием от киевского «Динамо» Юрия Семина в 15 очков), поражение от «Ворсклы» в финале Кубка Украины, невыход из группы в Лиге чемпионов. И победа в Кубке УЕФА.

Хотя ее вполне могло и не случиться, выйди «Шахтер» из группы в ЛЧ. Там «горняки» пропустили вперед «Барселону» и «Спортинг», отстав соответственно на три и четыре очка. Причем в домашнем матче с «Барсой» вели 1:0 — все испортил Месси, заменивший Анри во втором тайме. В концовке Лео оформил дубль. Причем в первом голе ошибся Пятов.

В случае победы украинский клуб наверняка оказался бы в плей-офф ЛЧ, но вместо этого — третье место и путевка в Кубок УЕФА. Поначалу это казалось неудачей, но сейчас очевидно: не случись той ошибки Пятова и поражения — не было бы и евротрофея.

Будущее Луческу тоже было под вопросом. Болельщики, недовольные стартом сезона, во время матча с донецким «Металлургом» вывесили баннер: «Мирча, в Италии твой дом уже сгорел бы. Не пользуйся гостеприимством украинцев».

Баннер болельщиков «Шахтера». Фото terrikon.com
Баннер болельщиков «Шахтера». Фото terrikon.com

И их можно было понять: одна победа в девяти стартовых матчах и 11-е место казались катастрофой. Но дом Мирчи, как и место работы, выстояли. «Если честно, я ни на секунду не задумывался, чтобы проститься с Луческу, — уверял Ахметов. — Я в него очень сильно верил».

В Кубке УЕФА тоже хватало потрясений: за два года до триумфа «Шахтер» вылетел в 1/8 от «Севильи», на последних секундах пропустив от вратаря Андреса Палопа, который активировал овертайм.

Но теперь все сложилось идеально. После победы над «Тоттенхэмом» «Шахтер» прошел ЦСКА (0:1, 2:0).

А после победы над «Марселем» случился легендарный полуфинал с киевским «Динамо»: 1:1 в Киеве, 2:0 в Донецке — и знаменитая фраза Жадсона.

В финале справились с «Вердером». «Шахтер» выиграл последний Кубок УЕФА в истории. Со следующего сезона турнир переименовали в Лигу Европы.

После такого успеха ни о каком увольнении речи уже не шло. Авторитет Луческу возрос многократно.

Киевское &laquo;Динамо&raquo; завоевало 29-й чемпионский титул в&nbsp;истории. «Луческу — как Энтони Хопкинс». Почему киевское «Динамо» «вынесло» «Шахтер» и стало чемпионом

Кого представляет «Шахтер»?

Подход к комплектованию состава Мистера, как его называли в клубе, принес успех, но из-за большого количества легионеров многие болельщики возмущались: а украинская ли это команда? В финале с «Вердером» в основе вышли три украинца: Пятов, Кучер и Чигринский.

«Представьте себе, что наш «Шахтер», в котором еще год назад, до введения лимита на легионеров, на отдельные матчи выходили 10-11 легионеров, выигрывает европейский турнир — Кубок УЕФА или Лигу чемпионов. Вы будете этому рады? Я — не очень, — писал в книге «С «Шахтером» навсегда!» бывший вице-президент клуба по связям с общественностью Марк Левицкий. — На вывеске команды название «Шахтер» (Донецк, Украина). Но что здесь от Донецка и Украины? Игроки — приезжие, из дальних стран, тренеры — приезжие, врач — из Испании, директор детской академии — из Голландии. Так кого они представляют? А уж к шахтерам они и вовсе не имеют отношения».

Но результаты «Шахтера» оказались весомее — большинство болельщиков с пониманием воспринимало методы Луческу по комплектованию команды.

Мирча Луческу и Артем Дзюба. Мирча Луческу: «Иногда общаемся с Дзюбой. Я люблю его«

Уход из «Шахтера»

После того как молодой тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров дважды подряд обошел Луческу в борьбе за чемпионский титул, румынский специалист покинул команду. Как оказалось, инициатива исходила от руководства. «Шахтер», который к тому времени по известным причинам покинул родной Донецк, решил двигаться дальше без многолетнего тренера.

Заканчивать с футболом Мирча не собирался.

«Он не позволяет себе быть больным, — объясняла супруга Луческу Нелли. — Не позволяет себе бездействовать или бездельничать. Он плохо себя чувствует в состоянии покоя. И он как можно быстрее хочет вернуться к работе».

И он вернулся. Дальше был «Зенит».

Мирча ЛУЧЕСКУ. Луческу. Жизнь после «Зенита»

«В Питере — ныть»

Правда, российский этап карьеры у Луческу не задался. Хотя начиналось все оптимистично — с победы над ЦСКА в Суперкубке. Но этот трофей так и остался единственным в Санкт-Петербурге. По окончании сезона контракт с Луческу был расторгнут, а сам он назвал приход в «Зенит» «большой ошибкой».

Фанаты «Спартака» посвящали тренеру «Зенита» знаменитый баннер «В Питере — ныть», посвященный частым жалобам румына на судейство.

Хотя на Украине Луческу вел себя точно так же. Неустанно критиковал арбитров, спорил с ними и заявлял о несправедливом отношении к его команде. Брошенная Луческу шапка во время матча с «Динамо» прочно вошла в фольклор украинского футбола.

Как и фраза «Браво, федерация!»

Иуда?

После не слишком успешного опыта со сборной Турции Луческу неожиданно возглавил киевское «Динамо». Слухи о таком варианте всплывали и раньше, но они казались неудачной шуткой. Но Мирча не просто жаждал работать — он мечтал доказать «Шахтеру», что рановато от него избавились. В Киеве ему дали такую возможность.

Мирча Луческу. Фото ФК «Динамо» Киев
Мирча Луческу. Фото ФК «Динамо» Киев

Фанаты «Динамо» восприняли назначение максимально агрессивно. До сих пор на трибунах регулярно появляются баннеры против Луческу. А ультрас пообещали, что протесты не прекратятся даже в случае победы в Лиге чемпионов.

Не приняли этот шаг и болельщики «Шахтера», которые назвали румына Иудой Искариотом.

Фанаты «Шахтера» вывесили баннер «Луческу — Иуда Искариот». Фото ua-football.com
Фанаты «Шахтера» вывесили баннер «Луческу — Иуда Искариот». Фото ua-football.com

Аргументированных сомнений по поводу его назначения хватало. Но оказалось, что Луческу может работать и добиваться результата и в других условиях: с ограниченным трансферным бюджетом, без большого количества легионеров, с преимущественно украинским составом. При нем «Динамо» выиграло все внутренние трофеи (чемпионат, Кубок и Суперкубок). Дважды играло в Лиге чемпионов (только этим Луческу уже отбил свой приход с избытком) и дошло до 1/8 Лиги Европы — пожалуй, максимум возможного с нынешним подбором игроков.

А Иуда... Когда Оуэн Койл покинул «Бернли» и возглавил «Болтон», фанаты тоже сравнили его с предателем Иисуса Христа. Он ответил: «Да, в прошлом году я был Богом, а теперь стал Иудой. Такое бывает. Но если уж вы хотите сравнить меня с библейским персонажем, то я скорее Моисей, потому что команда при мне вышла в премьер-лигу после стольких лет пребывания в пустыне».

Да и не в первый раз Луческу тренирует клубы-антагонисты: «Динамо» и «Рапид» в Румынии, «Галатасарай» и «Бешикташ» в Турции. Теперь, как говорил Койл, Мирча пытается стать Моисеем для киевского «Динамо».

Пока получается неплохо.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Банки стали вводить комиссии за «стягивание» денег
17
45
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры