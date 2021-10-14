Мирча Луческу: путь от легенды «Шахтера» до Иуды Искариота

Болельщики обожали Луческу, а теперь посвящают ему обидные баннеры.

Переход к главному конкуренту обесценил в глазах многих болельщиков «горняков» все достижения Луческу в Донецке. Но его достижения и трофеи навсегда останутся в истории клуба.

«СЭ» вспоминает путь легендарного тренера, который покорил украинский футбол.

«Шахтер»: начало

Луческу стал третьим тренером клуба из дальнего зарубежья — после Невио Скалы и Бернда Шустера. С итальянцем «Шахтер» впервые стал чемпионом, но провалился в еврокубках. Немец не справился ни с одним турниром.

Презентация Луческу состоялась в мае 2004 года.

«Я обещал 18 числа назвать имя главного тренера нашей команды, — анонсировал назначение владелец «Шахтера» Ринат Ахметов. — Мне приятно сообщить, что им стал тренер, которого я давно хотел видеть клубе. Это румынский специалист Мирча Луческу».

Ахметов не сомневался: у Мирчи все получится. «Я точно знал, что мы добьемся огромных успехов, — уверял он. — По крайней мере, Луческу увидел, что я очень сильно влюблен в футбол, что у меня есть амбиции и я хочу построить очень сильную команду».

Первое время на скамейке с Луческу находился Виктор Прокопенко — бывший тренер «Шахтера», который на тот момент работал спортивным директором и сыграл значительную роль в назначении Мирчи. Они договорились, что Прокопенко будет помогать, пока румын не адаптируется в команде. Первым трофеем Луческу стал Кубок Украины сезона-2003/04. В финале обыграли «Днепр» (2:0), и в этом матче Прокопенко еще был рядом с Луческу.

Новая эра

Освоившись, новый коуч начал работать самостоятельно, и в истории «Шахтера» началась самая успешная эпоха. Президент хотел, чтобы команда не просто побеждала, но и делала это красиво. Для этого требовались изменения в составе, на которые миллиардер денег не жалел. Легионеры не из стран СНГ появлялись еще при Прокопенко, но тон еще задавали украинские футболисты (в том числе воспитанники). Постепенно — уже при других тренерах — иностранцев становилось больше.

Луческу продолжил эту тенденцию, но он еще и сделал ставку на бразильский рынок. Украинцы в защите, бразильцы в атаке — примерно так выглядел принцип комплектования команды, особенно после появления в чемпионате Украины лимита на легионеров в сезоне-2008/09. До этого «Шахтер», как, кстати, и киевское «Динамо», обходился минимальным количеством украинцев.

Ахметов не ошибся — концепция Луческу действительно сработала. С Мирчей «Шахтер» трижды за четыре года стал чемпионом, хотя до этого брал золото лишь однажды. Но главное — прогремел и в еврокубках.

Триумф в Европе

Сезон-2008/09 получился парадоксальным. Провал в чемпионате (второе место с отставанием от киевского «Динамо» Юрия Семина в 15 очков), поражение от «Ворсклы» в финале Кубка Украины, невыход из группы в Лиге чемпионов. И победа в Кубке УЕФА.

Хотя ее вполне могло и не случиться, выйди «Шахтер» из группы в ЛЧ. Там «горняки» пропустили вперед «Барселону» и «Спортинг», отстав соответственно на три и четыре очка. Причем в домашнем матче с «Барсой» вели 1:0 — все испортил Месси, заменивший Анри во втором тайме. В концовке Лео оформил дубль. Причем в первом голе ошибся Пятов.

В случае победы украинский клуб наверняка оказался бы в плей-офф ЛЧ, но вместо этого — третье место и путевка в Кубок УЕФА. Поначалу это казалось неудачей, но сейчас очевидно: не случись той ошибки Пятова и поражения — не было бы и евротрофея.

Будущее Луческу тоже было под вопросом. Болельщики, недовольные стартом сезона, во время матча с донецким «Металлургом» вывесили баннер: «Мирча, в Италии твой дом уже сгорел бы. Не пользуйся гостеприимством украинцев».

Баннер болельщиков «Шахтера». Фото terrikon.com

И их можно было понять: одна победа в девяти стартовых матчах и 11-е место казались катастрофой. Но дом Мирчи, как и место работы, выстояли. «Если честно, я ни на секунду не задумывался, чтобы проститься с Луческу, — уверял Ахметов. — Я в него очень сильно верил».

В Кубке УЕФА тоже хватало потрясений: за два года до триумфа «Шахтер» вылетел в 1/8 от «Севильи», на последних секундах пропустив от вратаря Андреса Палопа, который активировал овертайм.

Но теперь все сложилось идеально. После победы над «Тоттенхэмом» «Шахтер» прошел ЦСКА (0:1, 2:0).

А после победы над «Марселем» случился легендарный полуфинал с киевским «Динамо»: 1:1 в Киеве, 2:0 в Донецке — и знаменитая фраза Жадсона.

В финале справились с «Вердером». «Шахтер» выиграл последний Кубок УЕФА в истории. Со следующего сезона турнир переименовали в Лигу Европы.

После такого успеха ни о каком увольнении речи уже не шло. Авторитет Луческу возрос многократно.

Кого представляет «Шахтер»?

Подход к комплектованию состава Мистера, как его называли в клубе, принес успех, но из-за большого количества легионеров многие болельщики возмущались: а украинская ли это команда? В финале с «Вердером» в основе вышли три украинца: Пятов, Кучер и Чигринский.

«Представьте себе, что наш «Шахтер», в котором еще год назад, до введения лимита на легионеров, на отдельные матчи выходили 10-11 легионеров, выигрывает европейский турнир — Кубок УЕФА или Лигу чемпионов. Вы будете этому рады? Я — не очень, — писал в книге «С «Шахтером» навсегда!» бывший вице-президент клуба по связям с общественностью Марк Левицкий. — На вывеске команды название «Шахтер» (Донецк, Украина). Но что здесь от Донецка и Украины? Игроки — приезжие, из дальних стран, тренеры — приезжие, врач — из Испании, директор детской академии — из Голландии. Так кого они представляют? А уж к шахтерам они и вовсе не имеют отношения».

Но результаты «Шахтера» оказались весомее — большинство болельщиков с пониманием воспринимало методы Луческу по комплектованию команды.

Уход из «Шахтера»

После того как молодой тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров дважды подряд обошел Луческу в борьбе за чемпионский титул, румынский специалист покинул команду. Как оказалось, инициатива исходила от руководства. «Шахтер», который к тому времени по известным причинам покинул родной Донецк, решил двигаться дальше без многолетнего тренера.

Заканчивать с футболом Мирча не собирался.

«Он не позволяет себе быть больным, — объясняла супруга Луческу Нелли. — Не позволяет себе бездействовать или бездельничать. Он плохо себя чувствует в состоянии покоя. И он как можно быстрее хочет вернуться к работе».

И он вернулся. Дальше был «Зенит».

«В Питере — ныть»

Правда, российский этап карьеры у Луческу не задался. Хотя начиналось все оптимистично — с победы над ЦСКА в Суперкубке. Но этот трофей так и остался единственным в Санкт-Петербурге. По окончании сезона контракт с Луческу был расторгнут, а сам он назвал приход в «Зенит» «большой ошибкой».

Фанаты «Спартака» посвящали тренеру «Зенита» знаменитый баннер «В Питере — ныть», посвященный частым жалобам румына на судейство.

Хотя на Украине Луческу вел себя точно так же. Неустанно критиковал арбитров, спорил с ними и заявлял о несправедливом отношении к его команде. Брошенная Луческу шапка во время матча с «Динамо» прочно вошла в фольклор украинского футбола.

Как и фраза «Браво, федерация!»

Иуда?

После не слишком успешного опыта со сборной Турции Луческу неожиданно возглавил киевское «Динамо». Слухи о таком варианте всплывали и раньше, но они казались неудачной шуткой. Но Мирча не просто жаждал работать — он мечтал доказать «Шахтеру», что рановато от него избавились. В Киеве ему дали такую возможность.

Мирча Луческу. Фото ФК «Динамо» Киев

Фанаты «Динамо» восприняли назначение максимально агрессивно. До сих пор на трибунах регулярно появляются баннеры против Луческу. А ультрас пообещали, что протесты не прекратятся даже в случае победы в Лиге чемпионов.

Навіть якщо Динамо виграє Лігу чемпіонів — з трибун лунатиме «Lucescu, Go Away», — заява ультрасhttps://t.co/9dvE7OUEaA pic.twitter.com/YnGZpsYLlu — Спорт 24 (@sport24tvua) April 22, 2021

Не приняли этот шаг и болельщики «Шахтера», которые назвали румына Иудой Искариотом.

Фанаты «Шахтера» вывесили баннер «Луческу — Иуда Искариот». Фото ua-football.com

Аргументированных сомнений по поводу его назначения хватало. Но оказалось, что Луческу может работать и добиваться результата и в других условиях: с ограниченным трансферным бюджетом, без большого количества легионеров, с преимущественно украинским составом. При нем «Динамо» выиграло все внутренние трофеи (чемпионат, Кубок и Суперкубок). Дважды играло в Лиге чемпионов (только этим Луческу уже отбил свой приход с избытком) и дошло до 1/8 Лиги Европы — пожалуй, максимум возможного с нынешним подбором игроков.

А Иуда... Когда Оуэн Койл покинул «Бернли» и возглавил «Болтон», фанаты тоже сравнили его с предателем Иисуса Христа. Он ответил: «Да, в прошлом году я был Богом, а теперь стал Иудой. Такое бывает. Но если уж вы хотите сравнить меня с библейским персонажем, то я скорее Моисей, потому что команда при мне вышла в премьер-лигу после стольких лет пребывания в пустыне».

Да и не в первый раз Луческу тренирует клубы-антагонисты: «Динамо» и «Рапид» в Румынии, «Галатасарай» и «Бешикташ» в Турции. Теперь, как говорил Койл, Мирча пытается стать Моисеем для киевского «Динамо».

Пока получается неплохо.