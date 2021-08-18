Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко обратился к покинувшему пост главного тренера национальной команды Андрею Шевченко.

«С детства я даже мечтать не мог о том, чтобы встретиться с вами лично, что у меня будет возможность учиться футболу у вас. Большое спасибо, Мистер, и всему вашему фантастическому штабу за все, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны», — написал Зинченко в Instagram.

Шевченко объявил об уходе из сборной в связи с истечением контракта 1 августа. Он вошел в тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016-го. С июля 2016 года он возглавлял национальную команду.

На Евро-2020 Украина дошла до 1/4 финала турнира, уступив Англии — 0:4.