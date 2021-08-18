Скандал в Кубке Украины: разъяренный тренер набросился на арбитра после матча

Скандальный эпизод произошел после матча второго предварительного раунда Кубка Украины «Олимпия» — «Волчанск» (0:1).

??? Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі! pic.twitter.com/uGE4H8N1me — UA-Футбол (@ua_football) August 18, 2021

После игры футболисты хозяев выражали недовольство работой бригады арбитров. Главный тренер «Олимпии» Александр Кулик выбежал на поле и напал на главного судью матча Ростислава Дубину, схватив его за форму и попытавшись ударить. Драку разняли футболисты.

Видео опубликовал Twitter сайта UA-Футбол. Пока нет информации о том, какое наказание может понести тренер.