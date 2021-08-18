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Судейство

Скандал в Кубке Украины: разъяренный тренер набросился на арбитра после матча

21:09
Александр Кулик (в центре). Фото iSport.ua.
Александр Кулик (в центре). Фото iSport.ua.

Скандальный эпизод произошел после матча второго предварительного раунда Кубка Украины «Олимпия» — «Волчанск» (0:1).

После игры футболисты хозяев выражали недовольство работой бригады арбитров. Главный тренер «Олимпии» Александр Кулик выбежал на поле и напал на главного судью матча Ростислава Дубину, схватив его за форму и попытавшись ударить. Драку разняли футболисты.

Видео опубликовал Twitter сайта UA-Футбол. Пока нет информации о том, какое наказание может понести тренер.

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Евгений Петров все материалы автора

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