Скандал в Кубке Украины: разъяренный тренер набросился на арбитра после матча
21:09
Скандальный эпизод произошел после матча второго предварительного раунда Кубка Украины «Олимпия» — «Волчанск» (0:1).
??? Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі! pic.twitter.com/uGE4H8N1me— UA-Футбол (@ua_football) August 18, 2021
После игры футболисты хозяев выражали недовольство работой бригады арбитров. Главный тренер «Олимпии» Александр Кулик выбежал на поле и напал на главного судью матча Ростислава Дубину, схватив его за форму и попытавшись ударить. Драку разняли футболисты.
Видео опубликовал Twitter сайта UA-Футбол. Пока нет информации о том, какое наказание может понести тренер.
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