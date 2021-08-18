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Петраков: «У сборной Украины хорошие шансы попасть на ЧМ-2022»

11:00
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков высказался о своем назначении.

«Нужен результат — пять игр. Каждый матч будет финалом. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре. Перспективы сборной после трех ничьих на старте отбора ЧМ-2022? Наши шансы хорошие», — цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Ранее, 1 августа, пост главного тренера сборной Украины покинул Андрей Шевченко, который возглавлял команду с июля 2016 года.

В группе D отборочного турнира ЧМ-2022 украинцы сыграют в ближайшее время с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

Дополнительная информация:

https://uaf.ua/article/42992

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Александр Кравченко все материалы автора

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