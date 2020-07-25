Врач сборной Украины умер от коронавируса
22:10
25 июля скончался врач сборной Украины и «Металлиста-1925» Антон Худаев. Ему было 48 лет.
Он умер после заболевания коронавирусом. Болезнь поразила 70 процентов его легких, специалист находился под работой аппарата искусственного дыхания.
Худаев больше 20 лет работал врачом в «Металлисте». С 2016-го он трудился в сборной Украины.
Дополнительная информация:
https://www.facebook.com/uafukraine/photos/a.1089607211097542/3387008944690679/?type=3&theater
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