Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об одной из главных проблем украинского футбола.

— Украинские игроки в юношеском возрасте намного лучше многих других в центральной Европе, — цитирует football.ua Луческу. — От 17 до 20 лет они могут выигрывать все чемпионаты. Они раньше взрослеют. Это огромная проблема украинского футбола — что случается с игроками в период от 19 до 21 года.

Когда-то я говорил, что Коваленко может стать лучшим игроком, чем Шевченко. По тому, как он стартовал, как выступал в молодежной Лиге чемпионов. Очень талантливый футболист, но потом как-то сник. Связываю это с проблемами с психологией, типичными для украинских футболистов. Если в мире после 19 лет молодежь растет как профессионалы, в Украине этот профессионализм идет на спад. Не думаю, что это проблема денег. Скорее обучения и футбольного образования.