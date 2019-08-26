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«В мире после 19 лет молодежь растет, в Украине — идет на спад». Луческу — о проблемах роста молодых футболистов

08:35
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Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об одной из главных проблем украинского футбола.

— Украинские игроки в юношеском возрасте намного лучше многих других в центральной Европе, — цитирует football.ua Луческу. — От 17 до 20 лет они могут выигрывать все чемпионаты. Они раньше взрослеют. Это огромная проблема украинского футбола — что случается с игроками в период от 19 до 21 года.

Когда-то я говорил, что Коваленко может стать лучшим игроком, чем Шевченко. По тому, как он стартовал, как выступал в молодежной Лиге чемпионов. Очень талантливый футболист, но потом как-то сник. Связываю это с проблемами с психологией, типичными для украинских футболистов. Если в мире после 19 лет молодежь растет как профессионалы, в Украине этот профессионализм идет на спад. Не думаю, что это проблема денег. Скорее обучения и футбольного образования.

Дополнительная информация

https://football.ua/ukraine/399943-luchesku-kovalenko-mog-stat-luchshe-shevchenko-no-v-19-let-v-ukraine-professionalizm-idet-na-spad.html

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