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УПЛ перенесла матч «Динамо» — «Колос»

15:47
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Дирекция УПЛ перенесла матч 27-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Колосом», сообщает официальный сайт киевского клуба.

Руководство лиги получило согласие клубов и перенесло матч с 21 июня на понедельник, 22 июня.

На данный момент «Динамо» делит вторую строчку с «Зарей», отставая от лидирующего «Шахтера» на 16 очков. «Колос» же идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 26 пунктов.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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