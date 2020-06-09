Дирекция УПЛ перенесла матч 27-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Колосом», сообщает официальный сайт киевского клуба.

Руководство лиги получило согласие клубов и перенесло матч с 21 июня на понедельник, 22 июня.

На данный момент «Динамо» делит вторую строчку с «Зарей», отставая от лидирующего «Шахтера» на 16 очков. «Колос» же идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 26 пунктов.