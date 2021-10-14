Украинский футболист радовался голу в ворота своей команды, против него открыли дело

Украинская ассоциация футбола (УАФ) открыла дисциплинарное дело в отношении поведения полузащитника «Кремня» Виталия Бойко, сообщает Tribuna.com. В матче турнира первой лиги против «Ужгорода» (2:0) он, возможно, радовался голу в ворота своей команды. Сам игрок отрицает это.

На видео в обзоре матча видно, что реакция игрока похожа на радость. Эпизод с голом — на 1.45-1.46.

Футболист утверждает, что на самом деле он не радовался, а злился.

«Это вы так решили, что я радуюсь этому голу, — сказал он. — Если посмотреть полный матч, то видно, что я поднимаю руки вверх и дальше злюсь. Просто кто как видит этот момент. Я не радовался голу, нет. Я ни в коем случае не радовался голу «Ужгорода». Как человек, который проехал 20 часов в автобусе, может радоваться голу чужой команды?»

Комитет этики и честной игры УАФ открыл дело по этому матчу.