Футболисты «Руха» ушли на самоизоляцию
13 октября, 21:26
«Рух» ушел на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса в клубе, сообщает пресс-служба львовян.
Ближайшие три дня все футболисты будут находиться дома. Это решение руководителей клуба. Тренировки также отменены.
Отметим, что матч 11-го тура украинской премьер-лиги между «Ингульцом» и «Рухом» перенесен по причине коронавируса.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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