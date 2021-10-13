Футболисты «Руха» ушли на самоизоляцию

«Рух» ушел на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса в клубе, сообщает пресс-служба львовян.

Ближайшие три дня все футболисты будут находиться дома. Это решение руководителей клуба. Тренировки также отменены.

Отметим, что матч 11-го тура украинской премьер-лиги между «Ингульцом» и «Рухом» перенесен по причине коронавируса.