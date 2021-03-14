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Киевское «Динамо» победило «Зарю» и сохранило 4-очковый отрыв от «Шахтера»

20:42

Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу — 2:0. Киевляне сохранили четырехочковый отрыв от «Шахтера», который сегодня одолел «Десну».

Чемпионат Украины

Премьер-лига

18-й тур

«Заря» — «Динамо» — 0:2 (0:0)

Голы: Беседин, 55 (0:1). Сидорчук, 59 (0:2)

«Шахтер» — «Десна» — 4:0 (1:0)

Голы: Тете, 34 — с пенальти (1:0). Соломон, 74 (2:0). Соломон, 77 (3:0). Тете, 80 (4:0).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2020-2021/

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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