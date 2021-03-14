Киевское «Динамо» победило «Зарю» и сохранило 4-очковый отрыв от «Шахтера»
Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу — 2:0. Киевляне сохранили четырехочковый отрыв от «Шахтера», который сегодня одолел «Десну».
Чемпионат Украины
Премьер-лига
18-й тур
«Заря» — «Динамо» — 0:2 (0:0)
Голы: Беседин, 55 (0:1). Сидорчук, 59 (0:2)
«Шахтер» — «Десна» — 4:0 (1:0)
Голы: Тете, 34 — с пенальти (1:0). Соломон, 74 (2:0). Соломон, 77 (3:0). Тете, 80 (4:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2020-2021/
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