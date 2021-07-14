Шкурин забил за киевское «Динамо» во второй игре подряд
14 июля 2021, 23:50
Украинское «Динамо» на сборе победило швейцарский «Сьон» со счетом 2:0. Один из голов забил арендованный у ЦСКА Илья Шкурин.
Белорус забил во втором матче подряд — на прошлой неделе он принес «Динамо» ничью в контрольной встрече с «Серветтом» (1:1).
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