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Шкурин забил за киевское «Динамо» во второй игре подряд

14 июля 2021, 23:50
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Украинское «Динамо» на сборе победило швейцарский «Сьон» со счетом 2:0. Один из голов забил арендованный у ЦСКА Илья Шкурин.

Белорус забил во втором матче подряд — на прошлой неделе он принес «Динамо» ничью в контрольной встрече с «Серветтом» (1:1).

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Иван Шитик все материалы автора

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