Стала известна сумма, которую «Минай» должен заплатить за отмену бана от ФИФА
Палата споров ФИФА запретила украинскому «Минаю» трансферную деятельность на три трансферных окна по поводу спора вокруг компенсации за платеж солидарности 21-летнего хорватского защитника Мислава Матича, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По компенсации за Матича речь идет о 50 тысячах евро. Руководство закарпатского клуба делает все возможное, чтобы решить этот вопрос.
Кроме того, после внепланового возвращения клуба в УПЛ бюджет клуба не будет таким, как в прошлом сезоне. Месячный бюджет зарплатного фонда в «Минае» в новом сезоне составит 500 тысяч гривен, а самый высокооплачиваемый игрок закарпатского клуба будет получать не более 50 тысяч гривен в месяц.
Хорват Матич играл за «Минай» в сезоне-2020/21 и провел 24 матча в прошлом сезоне УПЛ.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/stalo-izvestno-skolko-minay-dolzhen-zaplatit-za-razblokirovku-bana-ot-fifa-1001630/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю