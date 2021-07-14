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Стала известна сумма, которую «Минай» должен заплатить за отмену бана от ФИФА

17:28
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Палата споров ФИФА запретила украинскому «Минаю» трансферную деятельность на три трансферных окна по поводу спора вокруг компенсации за платеж солидарности 21-летнего хорватского защитника Мислава Матича, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По компенсации за Матича речь идет о 50 тысячах евро. Руководство закарпатского клуба делает все возможное, чтобы решить этот вопрос.

Кроме того, после внепланового возвращения клуба в УПЛ бюджет клуба не будет таким, как в прошлом сезоне. Месячный бюджет зарплатного фонда в «Минае» в новом сезоне составит 500 тысяч гривен, а самый высокооплачиваемый игрок закарпатского клуба будет получать не более 50 тысяч гривен в месяц.

Хорват Матич играл за «Минай» в сезоне-2020/21 и провел 24 матча в прошлом сезоне УПЛ.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.com.ua/news/stalo-izvestno-skolko-minay-dolzhen-zaplatit-za-razblokirovku-bana-ot-fifa-1001630/

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Иван Шитик все материалы автора

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