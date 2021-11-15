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Шевченко: «Сборная Украины — это команда моей жизни»

Шевченко поделился ожиданиями от матча сборной Украины с Боснией и Герцеговиной
12:28
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал об ожиданиях от матча сборной Украины с командой Боснии и Герцеговины в отборе к ЧМ-2022.

«Команда готова. Я не смотрел игру с Болгарией, но посмотрел все отзывы. Футболисты готовы психологически и физически. Желаю главному тренеру и всему штабу удачи, буду всегда их поддерживать и всегда буду с ними. Сборная Украины — это команда моей жизни», — цитирует Шевченко Football.ua со ссылкой на программу «Великий футбол».

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится завтра, 16 ноября, в Зенице Начало — в 22.45 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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