Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

Роберто Карлос: «Шахтер» — команда, которая в ближайшем будущем способна дойти до финала Лиги чемпионов»

Роберто Карлос высказался об игре «Шахтера» в Лиге чемпионов
10:32
Теги:

Бывший игрок «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос высоко оценил игру «Шахтера» в сезоне-2021/22.

«Шахтер» сильно спрогрессировал во всех турнирах, в которых участвует. Это команда, которая очень многое дает украинскому футболу. «Реалу» полезно встречаться с такими командами. Да и «Шахтеру» это идет на пользу, ведь есть возможность получить уникальный опыт.

«Шахтер» — это та команда, которая в ближайшем будущем способна дойти до полуфинала или даже финала Лиги чемпионов. Сейчас «Шахтеру» важно расти. Для этого нужно играть против таких соперников как «Реал». Ведь именно Мадрид является самым титулованным клубом Лиги чемпионов», — рассказал бразилец в интервью пресс-службе «Шахтера».

В турнирной таблице группы D Лиги чемпионов команда занимает последнее место, набрав 1 очко.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=LJrTzSTEX94

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Сидячая работа: 10 упражнений для офиса
Корабль ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное
2