Бывший игрок «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос высоко оценил игру «Шахтера» в сезоне-2021/22.

«Шахтер» сильно спрогрессировал во всех турнирах, в которых участвует. Это команда, которая очень многое дает украинскому футболу. «Реалу» полезно встречаться с такими командами. Да и «Шахтеру» это идет на пользу, ведь есть возможность получить уникальный опыт.



«Шахтер» — это та команда, которая в ближайшем будущем способна дойти до полуфинала или даже финала Лиги чемпионов. Сейчас «Шахтеру» важно расти. Для этого нужно играть против таких соперников как «Реал». Ведь именно Мадрид является самым титулованным клубом Лиги чемпионов», — рассказал бразилец в интервью пресс-службе «Шахтера».

В турнирной таблице группы D Лиги чемпионов команда занимает последнее место, набрав 1 очко.