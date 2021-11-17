Экс-полузащитник «Шахтера» Дуляй может получить должность в клубе

Бывший полузащитник «Шахтера» Игор Дуляй, возможно, будет работать в донецком клубе, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, руководство «Шахтера» рассматривает вариант с возвращением серба на менеджерскую должность. В какой конкретно сфере деятельности клуба (первая команда, академия, скаутинг) будет работать 41-летний Дуляй, пока что вопрос остается открытым.

Напомним, что серб отыграл в донецкой команде с 2004 года по 2010 год и потом проработал ассистентом главного тренера «Шахтера» Пауло Фонсеки с 2016 года по 2019 год.

Во время игровой карьеры Дуляй также выступал за «Партизан» и «Севастополь». В составе сборной Сербии провел 62 матча и забил два мяча.

В тренерском штабе Луиша Каштру функции Игора Дуляя исполнял уже Дарио Срна, ставший после этого директором клуба по футболу.