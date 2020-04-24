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«Шахтер» возобновил тренировки с соблюдением мер предосторожности

09:40
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Игроки «Шахтера» возобновили тренировочные занятия, которые проводились с соблюдением дистанции. «Горняки» были разделены на группы по четыре человека, каждый из членов которых занимался отдельно от партнеров у углового флажка.

Тренеры издали наблюдали за этим и писали указания, а также комментарии в мессенджеры. Каждая группа занималась по 50 минут, сообщает O Globo.

— Первый день тренировок был действительно классным. Было сложно тренироваться таким образом, в одиночестве. Но когда ты делаешь то, что любишь больше всего, это убивает тоску, — рассказал защитник «Шахтера» Додо.

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