Семин считает, что поспешил с уходом из киевского «Динамо» в 2009 году
17:19
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин выразил мнение, что поторопился покидать клуб после сезона-2008/09. Специалист вернулся в «Локомотив», с которым до этого работал почти 20 лет. В «Локо» Семин задержался полтора года, после чего снова возглавил «Динамо».
— Со спортивной точки зрения это было поспешное решение, — сказал Семин в эфире канала «Футбол 1».
— Если бы вы выиграли Кубок УЕФА, вы бы ушли или остались?
— Сложно сказать.
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