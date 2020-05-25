Семин считает, что поспешил с уходом из киевского «Динамо» в 2009 году

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин выразил мнение, что поторопился покидать клуб после сезона-2008/09. Специалист вернулся в «Локомотив», с которым до этого работал почти 20 лет. В «Локо» Семин задержался полтора года, после чего снова возглавил «Динамо».

— Со спортивной точки зрения это было поспешное решение, — сказал Семин в эфире канала «Футбол 1».

— Если бы вы выиграли Кубок УЕФА, вы бы ушли или остались?

— Сложно сказать.