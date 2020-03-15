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Новости   //    Футбол   //    Украина

Решение о дальнейшем проведении чемпионата Украины будет принято 17 марта

23:18

Руководство Украинской премьер-лиги проведет заседание по поводу дальнейшего розыгрыша турнира.

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Как сообщает Football.ua, состоится оно во вторник, 17 марта. В этот же деньУЕФА проведет видеоконференцию по поводу проведения национальных чемпионатов, еврокубков и чемпионата Европы.

Существует вариант, что сезон в УПЛ будет досрочно завершен, а места закрепятся согласно нынешнему положению команд.

После 23 туров в чемпионате лидирует «Шахтер». На 13 очков от него отстают «Заря» и киевское «Динамо», занимающие второе и третье место соответственно. На последнем месте в зоне вылета идут «Карпаты».

Дополнительная информация:

https://football.ua/ukraine/417574-sudba-upl-reshitsja-vo-vtornik.html

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