Президент «Шахтера» рассказал о реакции на назначение Луческу главным тренером киевского «Динамо»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказался о том, как отреагировал на назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского «Динамо».

«Это его выбор. Это его право. Контракт у него закончился? Закончился. Мы новый контракт не предложили? Не предложили. Он готов был оставаться? Готов был оставаться. Мы выбрали немножко другой путь. Сказать, что я принял тогда неправильное решение, что менеджмент там, кто-то меня сбил с толку — это вообще неправильно. Как можно считать? Мы приняли решение, пригласили Паулу Фонсеку и выиграли три чемпионата подряд. Мы все выиграли. И с большим отрывом», - приводит слова Ахметова официальный сайт клуба.

Луческу с 2004 по 2016 годы работал в донецком «Шахтере». В июле 2020 года румынский специалист подписал контракт с «Динамо». 25 апреля киевляне досрочно стали чемпионами Украины по итогам сезона-2020/21.