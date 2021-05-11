Главный тренер «Львова» продлил контракт с клубом
12:35
«Львов» продлил контракт с главным тренером команды Анатолием Бессмертным. Новое соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба 11 мая.
Бессмертный возглавил сине-золотых в марте. Под его руководством «Львов» одержал пять побед в 11 матчах и покинул зону вылета.
Ранее 52-летний «Бессмертный» тренировал черкасский «Днепр», Полтаву, «Сумы», «Полесье» и «Черкащину».
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