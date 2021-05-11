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Главный тренер «Львова» продлил контракт с клубом

12:35
Анатолий Бессмертный. Фото ФК «Львов».
Анатолий Бессмертный. Фото ФК «Львов».

«Львов» продлил контракт с главным тренером команды Анатолием Бессмертным. Новое соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба 11 мая.

Бессмертный возглавил сине-золотых в марте. Под его руководством «Львов» одержал пять побед в 11 матчах и покинул зону вылета.

Ранее 52-летний «Бессмертный» тренировал черкасский «Днепр», Полтаву, «Сумы», «Полесье» и «Черкащину».

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