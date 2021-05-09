Луиш Каштру объявил, что покидает пост главного тренера «Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру принял решение покинуть клуб.

«Признаюсь вам: иногда во время прощания мы остаемся с каким-то послевкусием, что можно было бы сделать что-то еще. Ничего такого не осталось, по крайней мере у меня. Моя работа, и я всегда отдавал себе в этом отчет, строится не только на результатах. Несмотря на то что мир футбола привык смотреть только на цифры, на результаты, я знал, что есть и другие цели, к которым нужно идти. Я понимал, что в один день я могу заплатить очень дорогой счет по результатам, но мне нужно было идти по этому пути...

Если я вас спрошу, а три-четыре года назад сколько молодых ребят было в команде? Наверное, искренне и корректно вы мне ответили бы, что не так много. Это была одна из моих задач — строить будущее для «Шахтера». У «Шахтера» есть будущее, по крайней мере эта стройка начата. Некоторые скажут: но ваша работа осталась на полпути. Кто-то компетентный продолжит ее. Я уверен, что господин президент продолжит этот проект наилучшим образом.

Знаю, что это далеко не все, чего хотели наши болельщики. Но одно я могу сказать им: мы отдавались полностью, каждый из нас старался давать наилучшее. И скажу прямо: мы делали это очень смело. Нужна очень большая смелость, чтобы делать это — создавать 14-15 молодых игроков для будущего «Шахтера», — приводит слова тренера сайт дончан.

Отметим, что нынешний контракт Каштру с «горняками» истекает летом 2021 года и стороны решили не пролонгировать соглашение.

Напомним, Каштру возглавил «Шахтер» в 2019 году и с тех пор стал чемпионом Украины в сезоне 2019/20.